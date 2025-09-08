Haberler

Trump, Gazze için Kushner'den Plan Hazırlamasını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'den İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne ilişkin bir plan hazırlamasını istedi. Kushner, Filistinlilerin sürgün edilmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, damadı Jared Kushner'den İsrail saldırılarının bitmesinin ardından Gazze Şeridi'ne ilişkin bir plan hazırlamasını istediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Trump'ın İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi'ne ilişkin bir plan hazırlanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Trump'ın söz konusu planının hazırlanması için damadı Kushner'i görevlendirdiği ifade edildi.

Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bugün Miami'de bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede, saldırılar sonrası Gazze'ye ilişkin plan ve Trump'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve geçici ateşkes için önerdiği son tasarının ele alındığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesinden yana

Trump'ın damadı Kushner'in, İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesini sağlayan "Abraham Anlaşmalarının" mimarlarından biri olduğu belirtiliyor.

Yahudi asıllı Kushner, İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken bölgedeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini savunmuştu.

Kushner, geçen yıl Harvard Üniversitesi'nde katıldığı bir programda, Gazze'nin değerli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeli olduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "diplomasi yoluyla" Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev çölünde bir bölgeye sürmesi gerektiğini savunan Kushner, "İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım." demişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
