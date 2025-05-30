Trump: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Çok Yaklaşıldı

Trump: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Çok Yaklaşıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonuçlanmak üzere olduğunu belirterek gelişmeleri bugün veya yarın duyuracaklarını açıkladı. Ayrıca, İran'la nükleer müzakerelerde de bir anlaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak, "Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'de ateşkes ve İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşma yakın zamanda olabilir

Öte yandan Trump, Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yaptı.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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