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WASHINGTON, 27 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çin'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna ile "hızla" anlaşmaya varma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Trump çarşamba günü Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, çatışmalarda her ay binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması konusunda, "Bunun güçlü bir olasılık olduğuna gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kremlin perşembe günü Ukrayna'yı çatışmayı genişletmeye çalışmakla suçlamıştı.

Kaynak: Xinhua