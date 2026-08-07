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Trump: ABD mühimmat stokları genel olarak yeterli

Trump: ABD mühimmat stokları genel olarak yeterli
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD mühimmat stoklarının genel olarak yeterli olduğunu, ancak bazı türlerde stokların diğerlerine göre daha düşük olduğunu söyledi. CNN ve Washington Post'un, ordunun füze stoklarının tehlikeli derecede azaldığı yönündeki haberlerini 'yanlış ve asılsız' olarak nitelendirdi.

WASHINGTON, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin mühimmat stoklarının genel olarak yeterli olduğunu, ancak bazı mühimmat türlerinde stokların "diğerlerine göre biraz daha düşük" olduğunu söyledi.

Trump perşembe günkü basın toplantısında, bazı mühimmat türlerinde "stokların neredeyse sınırsız" olduğunu, bazı stoklarınsa "biraz daha kısıtlı" olduğunu belirtti. Trump, konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

CNN'in salı günkü haberinde, ABD ordusunun İran'la devam eden savaş sırasında kilit bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği ve askeri komutanların, ordunun mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" seviyeye indiği uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında geçen hafta sonu Camp David'de düzenlenen zirvede, ABD'nin füze stoklarının tükendiğine yönelik endişeler nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

Trump perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberi "yanlış ve tamamen asılsız söylentiler" diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua
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