Berlin'deki Zirvenin Ardından Trump: Ukrayna'da Barış Hiç Olmadığı Kadar Yakın

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Berlin'de liderlerin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşmanın "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu belirtti. Görüşmeler sonrasında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen de "barış sürecinin ilerlediğini" ifade etti.

Berlin'de gerçekleştirilen "Ukrayna Barış Planı" zirvesine dair Oval Ofis'te gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere ve NATO liderleriyle "çok uzun ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini" söyledi. Trump, "Avrupalı liderlerden muazzam bir destek alıyoruz. Onlar da savaşın bitmesini istiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de çok sayıda görüşme yaptık ve bence şu an anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız; neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

Friedrich Merz: "Artık gerçek bir barış süreci için şansımız var"

Almanya Başbakanı Merz, Berlin'deki görüşmelerde Washington'ın "kayda değer güvenlik garantileri sunduğunu" söyledi. Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Friedrich Merz, "ABD'nin burada, Berlin'de yasal ve maddi garantiler açısından masaya koyduğu teklif gerçekten kayda değer. Artık gerçek bir barış süreci için şansımız var. Ancak toprak tavizleri konusu, hala bir problem. Toprak tavizlerine dair sadece Ukrayna karar verebilir. Aması, fakatı yok" dedi.

Merz, "Moskova'ya savaşı sürdürmenin imkansız olduğunu göstermek" amacıyla, "dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılması konusunda Avrupa Birliği'nin bir anlaşmaya varmasının şart olduğunu" söyledi. Merz, "Avrupa Birliği üyelerinin bu varlıklara el konulmasının risklerini paylaşması gerektiğini, aksi takdirde AB'nin itibarının zarar göreceği" uyarısında bulundu.

Ursula von der Leyen: Gerçek ve somut ilerleme görüyoruz

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Merz'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da barışın sağlanması yolunda "gerçek ve somut ilerleme kaydedildiğini" vurguladı. İlerlemenin Ukrayna, Avrupa ve ABD arasındaki uyum sayesinde mümkün olduğunu belirten von der Leyen, "Başkan Zelenski ve Başkan Trump ile hepimizin arzuladığı hedefe ulaşmak için yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın egemenliğini koruyan ve güvenliğini güçlendiren adil ve kalıcı bir barış olacak" dedi.

"Barışın sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu" belirten von der Leyen, "ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusundaki olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını, Avrupa'nın da benzer bir destek sunacağını" kaydetti. "En güçlü uzun vadeli garantinin Ukrayna'nın AB üyeliği yolu olduğunu" ifade eden von der Leyen, "Ukrayna ile ilgili kararları Ukrayna verir. Topraklarla ilgili kararlar sadece ve sadece Ukrayna'ya aittir" diye konuştu.