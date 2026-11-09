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Trump, arabulucu Katar Başbakanı Al Sani'yi bugün Beyaz Saray'da kabul edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakerelerinde arabuluculuk eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi bugün Beyaz Saray'da kabul edecek. Görüşmede ABD-İran geriliminin sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi bugün Beyaz Saray'da kabul edeceği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan günlük programa göre, Trump ile Al Sani arasındaki görüşme Oval Ofis'te basına kapalı gerçekleştirilecek.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Al Sani ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu rolü üstleniyor.

Kaynak: AA
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