Trump'a yönelik suikast girişimi Trump'ı güçlendirecek

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimine ilişkin, "Trump'a yönelik her hamle, sonuçta Trump'a yaradı. Trump'ın aşağılanması, Trump'a 20 küsur dava açılması Trump'ın Amerika'nın kurulu düzeninin istemediği, rahatsız olduğu yeni, Amerika'yı dönüştürecek bir siyasi aktör olarak görülmesine hizmet etti. Son suikast girişimi de Trump'ı güçlendirecek bir etki yaratacak" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, dün Pensilvanya'nın Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında, kürsüde konuşurken suikast girişimine uğradı. Kulağından yaralanan Trump, etrafında kalkan oluşturan korumalar tarafından kürsüden uzaklaştırıldı. Saldırganın keskin nişancı tarafından öldürüldüğü olayda, mitinge katılan vatandaşlardan biri de hayatını kaybetti.

Dış politika uzmanı ve CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, suikast girişimini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Uzgel, şunları söyledi:

"Amerikan sisteminde, başkanlara suikast yapılması ilk defa görülmüyor, 250 yıllık Amerikan tarihinde. Bunların bazıları başkanların ölümüyle, bazıları da yaralanmayla sonuçlandı. Trump'a yönelik her hamle, sonuçta Trump'a yaradı. Trump'ın aşağılanması, Trump'a 20 küsur dava açılması Trump'ın Amerika'nın kurulu düzeninin istemediği, rahatsız olduğu yeni Amerika'yı dönüştürecek bir siyasi aktör olarak görülmesine hizmet etti. Son suikast girişimi de Trump'ı güçlendirecek bir etki yaratacak."

"Biden üzerindeki adaylıktan çekilme baskısını artırabilir"

İlha Uzgel, suikast girişiminin ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine nasıl bir etkisi olacağına ise, "Biden'a yönelik eleştiriler zaten çoktu. Artık neredeyse çok moral bozucu bir duruma dönüştü bu. Amerikan siyaset çevrelerinde, Trump'ın buradan güçlenerek çıkacağı görüntüsü çok hakim. Bir ihtimal, Biden üzerindeki adaylıktan çekilme yönündeki baskıyı da artırabilir bu olay" diye değerlendirdi.