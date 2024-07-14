Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğu belirlendi. Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

NBC News'ün haberine göre, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Trump'ın mitingi sırasında vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıkladı.

Trump'a suikast girişiminde hayatını kaybeden Corey Comperatore (Ortada)

EŞİNİ VE KIZLARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN CAN VERMİŞ

Shapiro, miting sırasında Trump'ın arkasında oturan ve kurşun isabet eden vatandaşın eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu belirtti. Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini kaydeden Shapiro, 50 yaşındaki itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.

Corey Comperatore ve kızı

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.