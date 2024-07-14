Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında düzenlenen suikast girişiminde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Miting sırasında Trump'ın arkasında oturan ve kurşun isabet eden kişinin, eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğu ve eşi ile kızlarını korumaya çalışırken vurulduğu öğrenildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğu belirlendi. Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
NBC News'ün haberine göre, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Trump'ın mitingi sırasında vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıkladı.
EŞİNİ VE KIZLARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN CAN VERMİŞ
Shapiro, miting sırasında Trump'ın arkasında oturan ve kurşun isabet eden vatandaşın eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu belirtti. Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini kaydeden Shapiro, 50 yaşındaki itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.