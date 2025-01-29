Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

"TARİHİNDE BİR LEKE"

"FİNANSMAN DURDURULDU"

"SADECE İKİ CİNSİYET VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan böyle Amerika resmi politikamız, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadelerini kullanmıştı.