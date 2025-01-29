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Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu

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ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındaki bireylerin cinsiyet değişikliğine yönelik federal desteği durduran bir kararname imzaladı. Trump başkanlık yemininde yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Amerika resmi politikamız, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

"TARİHİNDE BİR LEKE"

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edildi. Bu eğilimin, Amerikan ulusunun "tarihinde bir leke" olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.

"FİNANSMAN DURDURULDU"

Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır." denildi. "Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.

"SADECE İKİ CİNSİYET VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan böyle Amerika resmi politikamız, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

ÇOK YERİNDE OLDU BU KARAR..PEKİ CİNSİYET DEĞİŞTİRME BİZDE NEDEN SİGORTA KAPSAMNA ALINDI ???

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