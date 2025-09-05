TRT World "Bir Zeytin Ağacının Altında" ile Filistin mücadelesini ekranlara taşıyor

TRT World, yeni belgeseli "Bir Zeytin Ağacının Altında (Under an Olive Tree)" belgeseliyle, Filistin'de şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesini ve Filistin halkının mücadelesini ekranlara taşıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma dair tüm gerçekleri uluslararası izleyiciye anlatmayı hedefleyen TRT World, Eygi'nin yaşamına odaklanan yeni belgeselde, Filistin'de süregelen soykırımın sivil hayatlar üzerindeki yıkıcı etkilerini de gözler önüne seriyor.

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, yardım amacıyla gittiği Filistin'de 6 Eylül 2024'te İsrailli bir keskin nişancı tarafından henüz 26 yaşındayken şehit edilmişti.

Belgesel, Eygi'nin adalet ve özgürlük mücadelesiyle geçen kısa ömrünü anlatıyor. Eygi'nin üniversite yıllarından itibaren Filistin davasına duyduğu ilgi, dayanışma çabaları ve insani yardım faaliyetlerine odaklanan belgesel, Eygi'nin yaşam öyküsü üzerinden Filistin halkının direnişini ve bu direnişin farklı coğrafyalardan gelen insanlar tarafından nasıl sahiplenildiğini izleyiciye aktarıyor.

Filistin halkının mücadelesine şahitlik eden Eygi'nin sesini tüm dünyaya duyurmayı hedefleyen yapım, Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatının birinci yılı olan yarın saat 16.00'da TRT World'de izlenebilecek.