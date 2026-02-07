TRT Tabii'nin 'Asylum' Dizisi Galasında Duygusal Anlar

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Asylum"un galası, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya TRT yönetimi, dizinin oyuncuları, yapım ekibi, sektörün önde gelen isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşan Sobacı, tabii'de aileye, gençlere, çocuklara çok farklı yapım türlerinde içerikler sunulduğunu, içeriklerden bazılarının da çağın sorunlarına dikkat çektiğini söyledi.

Sobacı, izleyicileri biraz düşünmeye ve sorgulamaya iten projeler üretmeye çalıştıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Asylum dizisi, mültecilerin yaşadığı sorunları, baskıları, verdikleri mücadeleyi, maruz kaldıkları adaletsizlikleri anlatan bir dizi projesi. Mültecilik sorununun veya modern sömürgeciliğin nasıl bir insanlık krizine bir anda dönüşebileceğini dizimiz açıkça ifşa ediyor. Mültecilik etrafında günümüzde yaşanabilecek insan ticaretinden kaçak göçmen sorununa, dark webden illegal bahise ve organ ticaretine kadar birçok meseleye aslında dikkat çekiyor. Bu sorunları distopik bir anlatıyla ele alıyor."

"Mültecilik deneyimi üzerinden kurulan bir anlatı"

Dizinin başrol oyuncularından Uğur Aslan, "Asylum"un distopik bir hikaye anlattığına işaret ederek, "Hikayemizin temel metaforu, dünya nüfusunun dörtte birinin mülteci konumuna düştüğü bir evrende mültecilik deneyimi üzerinden kurulan bir anlatıya dayanıyor." dedi.

Aslan, dizide canlandırdığı karakterin ailesini savaş ortamından kurtardığını zannettiğini ancak bu çabanın onları dünyanın başka bir acımasız yüzüyle buluşturduğunu anlattı.

Çekimler sırasında dünya standartlarında çalıştıklarını belirten Aslan, "Dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa biz, TRT tabii'de aynı koşul ve konforda çalışıyoruz. Herkes çok iyi niyetli, birbirine çok yakın. Bu da oyuncunun genel anlamda çalışma performansına yüzde yüz katkı sağlıyor. Biz çok mutluyduk." ifadelerini kullandı.

"Dizi, distopik olmasına rağmen şu anki halimizi ve hayatımızı düşündürüyor"

Oyuncu Berkay Çınar, sette unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Set ortamı, dekor muazzam duygular yaşattı. Açıkçası hiçbir zaman bitmesini istemediğim bir süreç oldu." diye konuştu.

Oyuncu Cansel Elçin de gurbetçi çocuğu olması sebebiyle dizinin hikayesinin kendisini çok etkilediğini söyleyerek, "Bence dünyanın en kötü şeyi, kendi ülkesini zor şartlarda ve savaş yüzünden terk etmesi. Asylum, distopik bir hikaye üzerinden ilerliyor. Aynı zamanda distopik olmasına rağmen şu anki halimizi ve hayatımızı düşündürüyor. Bu yüzden de bence insanlara çok dokunacak bir dizi. Ümit, umutsuzlukta doğar ve tam anlamında bizim hikayemiz de bunu anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum"

Dünyaca ünlü oyuncu Luka Peros da yapımda yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Benim için güzel tarafı, dizinin 55 farklı ülkeden izleyiciye ulaşacak olması. Projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

Dizinin çocuk oyuncusu Ada Erma da "Edibe" karakterini canlandırdığını dile getirerek, rolüne dair şunları kaydetti:

"(Edibe) Ailesiyle sadece güvenli olmak isterken kendisini korkunç bir oyunun içinde buluyor. Bizim hikayemiz hayal ürünü. Oyunlarımız gerçek değil ama dünyanın bir yerlerinde çocukların sadece yaşamak için dev dalgalarla veya tel örgülerle savaştığını biliyorum. Keşke bu zorluklar sadece senaryoda kalsa. Hiçbir çocuk, yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasa. Umarım dizimizi izlediğinizde Edibe'nin cesareti kalbinize dokunur."

Asylum, bugünden itibaren tüm bölümleriyle tabii'de izlenebiliyor

Savaş, göç ve sömürgecilik temalarını distopik evren üzerinden ele alan, modern dünyanın karanlık yüzüne sert eleştiriler getiren dizi, tüm bölümleriyle bugünden itibaren tabii'de izlenebilecek.

Galada dizinin ilk iki bölümünün izlenmesinin ardından sahne alan sanatçı Figan, dizide de kullanılan "Göçmen Kuş" şarkısını seslendirdi.

Etkinlik alanındaki sergi, dünyanın farklı noktalarından karelerle savaş ve zorunlu göçün geride bıraktığı hayatlara odaklandı.

Görev başındayken şehit olan TRT foto muhabiri Yahia Barzaq'ın çalışmalarının da yer aldığı sergi, yerinden edilen insanlara ve görevleri sırasında hayatını kaybeden gazetecilere ithaf edildi.

Senaryosu Ümit Cihan Canpolat'a ait olan, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun yaptığı Asylum, savaşın yıkımından kaçan ailenin, yeni bir gelecek hayaliyle çıktığı yolculuğun distopik evrende karanlık çıkmaza dönüşmesini konu alıyor.

Dizi, ülkelerindeki savaş sonrası hayatta kalmak ve Avrupa'ya ulaşmak umuduyla yola çıkan Barad ailesinin, kendilerini "Asylum" adı verilen gizemli ve izole adada tutsak bulmalarıyla başlıyor. Dış dünyadan izole edilmiş gizemli adada tutsak edilen aile, hayatta kalabilmek için kendileri gibi mültecilerle birlikte ölümcül oyunlara zorlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Gönül Ada Nagi ve Baran Akbulut da rol alıyor.