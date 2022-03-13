TRT spikerinin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! İBB'yi eleştirdi, gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı - Haberler

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TRT spikerinin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! İBB'yi eleştirdi, gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medya büyük tartışma yarattı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölgede biriken kar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Açıkkar, paylaşımını silip Bakanlığı etiketleyerek yeni bir paylaşım daha yaptı. Ancak bu kez de Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen fotoğraflı yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

İSTANBUL (Haberler.com) - TRT spikeri Işıl Açık Kar, İstanbul'daki kar yağışının ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan yol için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince sosyal medyada gündem oldu. TRT spikeri Açıkkar Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi etiketleyerek "İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?" paylaşımında bulundu.

TRT spikerinin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! İBB'yi eleştirdi, gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı

Açıkkar, konumun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımını silip bu kez Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, "Kimin sorumluluğundaysa… Buradan başlayıp Beşiktaş'a kadar böyle…" diyerek tekrar bir paylaşım yaptı.

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına ekledi.

TRT spikerinin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! İBB'yi eleştirdi, gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı

Işık Açıkkar bu kez de, "Peki o zaman baştan alalım… Aşağıda Vadi İstanbul'un oradan, TEM Nef stadının önü, Levent, Zincirlikuyu, Beşiktaş'a kadar böyle… Millet yine yollarda kaldı… Tuzlasanız mı acaba?" notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.

TRT spikerinin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! İBB'yi eleştirdi, gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı

TRT spikeri, art arda yaptığı bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Işık Açıkkar, herkese açık olan hesabını korumalı hale getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (33)

Umut Ergüven:

biz trt yi devlet kanalı bilirdik meğer hükümet kanalıymış

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Ahmet25 :

Eskiden TRT kültürümüze uygun olmayan yayınlar yapardı, tabi sizler hatırlamazsınız, yada unuttunuz, yada milli ve manevi değerlere önem vermiyorsunuzdur.

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ferfer:

iktidar değişince ilk iş a haber ve trtyi kapatmak

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