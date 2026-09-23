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TRT Sinema Tırı Bitlis'te 5 bin 500 öğrenciyi animasyonla buluşturdu

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Bitlis'te 5 bin 500 öğrenci, TRT Sinema Tırı projesi kapsamında sinemayla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan tırda öğrenciler TRT'nin animasyon yapımlarını izledi; Vali Ahmet Karakaya, TRT ekibine teşekkür etti.

Bitlis'te 5 bin 500 öğrenci, TRT Sinema Tırı projesi kapsamında sinemayla buluştu.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, il merkezine geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan tırda öğrenciler, TRT'nin animasyon yapımlarını izledi.

Sinema tırını ziyaret ederek çocuklarla film izleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, TRT ekibine teşekkür etti.

İl merkezi ve ilçelerde 5 bin 500 öğrencinin sinemayla buluşturulduğunu belirten Karakaya, "Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmalarını, sosyal alanlardaki faaliyetlerle ufuklarının açılmasını çok önemsiyoruz. Bu çerçevede TRT Genel Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yetişmesi için güzel programlarla zihinleri gelişecek. Biz de onlara yürekten inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Sinemaya ilk kez geldiğini belirten öğrencilerden Muhammet Emin Yakın da "Burada bize şapka, meyve suyu ve kek verdiler. Çok mutluyum. Keşke her gün gelebilsem." diye konuştu.

Asmin Güneş de sinemaya geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa sinemaya geliyorum. TRT'ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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