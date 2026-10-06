TRT Haber Düzce Temsilcisi Öztürk, doğduğu köyde toprağa verildi

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TRT Haber Düzce Temsilcisi Recep Levent Öztürk'ün cenazesi doğup büyüdüğü köyde toprağa verildi.

Dün haber takibi yaptığı Akçakoca ilçesinde "2. Uluslararası Suluboya Festivali"nin final gecesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 56 yaşındaki Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne getirildi.

Baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine geçildi.

Aileye başsağlığı dileyen Düzce Valisi Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, Öztürk'ün, TRT gibi köklü bir kuruluşun uzun yıllar savaş muhabirliğini yapmış usta bir gazeteci olduğunu belirtti.

Düzce'de göreve başladığında Öztürk'ü yüz yüze tanıma fırsatını bulduğunu anlatan Makas, "Hakikaten milletçe sayılıp sevilen, hem halkın duasını hem de Hakk'ın rızasını almış bir kardeşimiz. Milli ve dini hassasiyetleri olan bir kardeşimiz. Ona son görevimizi yerine getirmek için buradayız. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz razıyız Rabb'im de razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Öztürk'ün aile ve yakınlarının yanı sıra Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, TRT Genel Müdür yardımcıları Mücahid Eker ve Ahmet Görmez, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Kaynak: AA