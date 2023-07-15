TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı: 15 Temmuz'un anlatılması boynumuzun borcu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncısı olarak TRT'ye düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, 15 Temmuz'da bu ülkenin sergilediği asaleti, gayreti, merhameti ve cesareti tüm dünyaya anlatmanın boyunlarının borcu olduğunu bildirdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncısı olarak TRT'ye düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, 15 Temmuz'da bu ülkenin sergilediği asaleti, gayreti, merhameti ve cesareti tüm dünyaya anlatmanın boyunlarının borcu olduğunu bildirdi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Oran Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gününün, büyük bir millet olarak darbeye, vesayete ve tahakküme izin verilmediğinin ve verilmeyeceğinin ilanı olduğunu vurguladı. Sobacı, "15 Temmuz, zifiri karanlık bir gecede böcek gibi saklandıkları yerlerden çıkan FETÖ hainlerinin güç devşirdiklerini sandıkları mihraklarla birlikte yerle bir oldukları gecenin adıdır ve 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüce milletimizin cesareti ve yüreğiyle Türkiye'nin şanlı tarihine gururla işlenmiş bir destanın sabahıdır." ifadelerini kullandı.

"Boynumuzun borcudur"

Sobacı, kamu yayıncısı olarak TRT'ye düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin mayası ne kadar cesaretse ne kadar ferasetse bir o kadar da vefadır. Bu bağlamda Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bu vefanın bir iz düşümü olarak bu vatanı canının önüne koymuş tüm kahramanlarımızı unutmamak ve unutturmamak bizim boynumuzun borcudur. Bu ülkenin sergilediği asaleti, gayreti, merhameti, cesareti tüm dünyaya anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Türkiye dört bir koldan her türlü terör örgütleriyle başarılı mücadelesini sürdürürken içeride ve dışarıda hainlerin maskelerini bir bir düşürürken bu hakikatin küresel idrakini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bu, bizim 'Allah yolunda öldürülenler için ölü demeyiniz, hayır onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' ayetine mazhar olmuş şehitlerimize borcumuzdur."

Törene, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT yönetimi ile çalışanları katıldı.

Anma etkinliğinde şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okundu. TRT'de çalışan 15 Temmuz gazilerine de günün anısına plaket verildi.

Etkinlikte, TRT'nin 15 Temmuz'a özel içerikleri ile ilgili tanıtımlar da yayınlandı.

Sobacı, TRT çalışanlarına şükran plaketi ve hediye takdim ederek, etkinliğe katılanlarla fotoğraf çektirdi.