TRT'den Mevlit Kandili'ne Özel Yayın Programı

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlit Kandili, hazırlanan özel programlarla TRT ekranları ve radyolarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Millet Camisi'nden gerçekleşecek "Mevlid Gecesi Özel Programı", TRT 1 ekranlarında yarın saat 21.15'te yayımlanacak.

Ardından İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi televizyonda ilk kez saat 23.15'te TRT 1 ekranlarında olacak.

Topkapı Sarayı'nın en özel bölümünde muhafaza edilen kutsal emanetlerin tarihsel yolculuğu ve manevi ihtişamı, "Mukaddes Emanetler" belgeseliyle yarın saat 21.00'de ekrana taşınacak.

Ardından, geleneksel mevlit müziğini öğrenmek için araştırma yapan bir öğrencinin hikayesini anlatan "Maşukun Nefesi" saat 21.30'da ekrana gelecek.

Son olarak Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli'nin özel konuklarıyla "Mevlid ve Süleyman Çelebi" konusunu ele alacakları program "Tarih Söyleşileri-Mevlid ve Süleyman Çelebi" saat 23.00'te izleyiciyle buluşacak.

"Yolculuğun İzleri" TRT Belgesel'de

TRT Belgesel ekranlarının sevilen programı "Yolculuğun İzleri" hac ve umrenin fiziksel yolculuğun ötesinde ruhsal dönüşüm olduğunu inanç, teslimiyet ve duaların öneminin anlatılacağı yeni bölümüyle yarın saat 21.00'de ekrana gelecek.

TRT Müzik'teki yayınlar

TRT Müzik'te yarın saat 22.30'da Ömer Tuğrul İnançer'in Sümbül Efendi Camisi'nden sohbetiyle gerçekleşecek "Mevlid Kandili Özel Programı" ekrana gelecek.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Mehmet Murat Yurtsever ve TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney'in katılımıyla gerçekleştirilecek "Mevlid Gecesi Özel Programı" yarın saat 18.30'da ekrana gelecek. Ardından Bursa Ulu Camisi'nden gerçekleşecek "Mevlid Gecesi Canlı Yayını" saat 20.00'de TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"Efendimizin (S.A.V.) 24 Saati" programı yarın saat 14.50'de TRT Türk'te ekranda olacak.

Diğer programlar ise şöyle:

"Aynı gün Hazreti Peygamber'in hayatını detaylı şekilde anlatan belgesel 'Vahyin İzinde' saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Ardından Peygamber Efendimizin doğum günü kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Mevlid Kandili Programı' canlı yayınla saat 22.00'de ekranlara gelecek. Peygamber Efendimizin hayatını kronolojik olarak anlatan 'En Güzel' ise yarın saat 23.15'te ekranda olacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının icra edeceği "Besteli Mevlid" programı ise saat 23.30'da yayınlanacak.

TRT Kurdi bu gecenin anlam ve önemini canlı yayınla izleyicisine aktaracak. Mevlit Kandili özel yayını "Şeva Mewlude" yarın saat 20.45'te Muş İmam Şafii Camisi'nden ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen özel içerikler dinleyicilerle buluşacak.