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Metrobüs durağında ilginç anlar! Motosikleti durdurup kadın yolculara seslendi

Metrobüs durağında ilginç anlar! Motosikleti durdurup kadın yolculara seslendi Haber Videosunu İzle
Metrobüs durağında ilginç anlar! Motosikleti durdurup kadın yolculara seslendi
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İstanbul’da bir metrobüs durağında bekleyen yoğun kalabalığa seslenen bir motosiklet sürücüsü, kadın yolculara yönelik ironik bir çıkışta bulundu. Durak bariyerlerinin arkasından bağıran sürücü, "Erkeklere bir şey demiyorum ama kadınlar, neden ayakta bekliyorsunuz? Bir de arabası olmayan adamla evlenmem diyordunuz, yanlış mıyım?" sözleriyle gönderme yaptı. Duraktakilerin sessiz kaldığı o anların videosu sosyal medyada hızla viral oldu.

  • İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, metrobüs durağında bekleyen kadın yolculara 'Kadınlar neden ayakta bekliyorsunuz? Bir de arabası olmayan adamla evlenmem diyordunuz' diye seslendi.
  • Duraktaki yolcular sürücünün sözlerine yanıt vermedi ve sessiz kaldı.
  • Olay anına ait video sosyal medyada ilişkilerde maddi beklentiler ve İstanbul'un ulaşım sorunu ekseninde tartışma yarattı.

İstanbul'da mesai bitimi veya yoğun saatlerde çekildiği tahmin edilen görüntülerde, metrobüs durağında bekleyen kalabalık ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Durakta metrobüsün gelmesini bekleyen yolcuları gören motorcu, motosikletini yavaşlatarak bariyerlerin arkasından kalabalığa seslendi.

"KADINLAR NEDEN AYAKTA BEKLİYORSUNUZ?"

Duraktaki yoğunluğu fırsat bilen sürücü, özellikle kadın yolcuları hedef alarak ironik bir göndermede bulundu. Motosiklet üzerinden kalabalığa bağırarak dikkatleri üzerine çeken motorcu şu ifadeleri kullandı:

"Hey bana bakın! Erkeklere bir şey demiyorum... Kadınlar neden ayakta bekliyorsunuz? Bir de 'arabası olmayan adamla evlenmem' diyordunuz! Yanlış mıyım?"

DURAKTAKİLER SESSİZ KALDI

Sürücünün yüksek sesle yaptığı bu çıkış karşısında perondaki yolcuların şaşkınlık yaşadığı görülürken, duraktaki kalabalığın motorcuya herhangi bir yanıt vermemesi ve sessizce beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilişkilerde "maddi beklentiler" ve "İstanbul'un ulaşım çilesi" ekseninde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da yaşayanların tamamı psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Gerçekten insanlar şehir kalabalığından dolayı iyi durumda değil. İnsanlığın unutulduğu, yardım severliğin bitmiş olduğu bir mega kentte yaşıyoruz.

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