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Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok Haber Videosunu İzle
Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok
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Yıllardır görmediği kardeşini bulmak umuduyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelerek Müge Anlı’nın programına katılan Tural, canlı yayında hayatının şokunu yaşadı. Müge Anlı ekibinin ulaştığı ve telefonla yayına bağlanan öz kardeş, abisiyle görüşmeyi kesin bir dille reddederek, "Oraya tamamen prim yapmak için geldi. Benim Amerikalı bir kadınla evlenerek ünlendiğimi biliyor" suçlamasında bulundu.

  • Tural, yıllardır görmediği kardeşini bulmak için Azerbaycan'dan Müge Anlı'nın programına katıldı.
  • Program ekibi kardeşe ulaştı ancak kardeş, Tural ile görüşmek istemediğini söyledi.
  • Kardeş, Tural'ın kendisini popülerlik kazanmak için aradığını iddia etti.

Kayıpları bulan, aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez ekran başındakileri hayrete düşüren bir aile dramı yaşandı. Yıllardır görmediği kardeşini bulabilmek umuduyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen Tural isimli şahıs, canlı yayında hayatının en büyük şokunu ve hayal kırıklığını yaşadı.

Yıllardır süren kardeş hasretine son vermek isteyen Tural, sesini duyurabilmek ve kardeşine kavuşabilmek için Azerbaycan’dan yola çıkarak Müge Anlı’nın stüdyosuna konuk oldu. Kardeşine dair ipuçlarını paylaşan ve hasret dolu sözlerle ona seslenen genç adamın umutları, program ekibinin kısa sürede kardeşi bulmasıyla önce sevince dönüştü ancak hemen ardından stüdyoda adeta buz kesti.

"BENİM ÜNLENDİĞİMİ BİLİYOR"

Müge Anlı ekibinin ulaştığı ve canlı yayına telefonla bağlanan öz kardeş, abisi Tural ile hiçbir şekilde görüşmek istemediğini açıkça ifade etti. Abisinin kendisini sevdiği ya da özlediği için değil, tamamen şahsi çıkarları için aradığını öne süren kardeş, yayında şu şok suçlamalarda bulundu: "Oraya tamamen prim yapmak için geldi. Benim Amerikalı bir kadınla evlenerek ünlendiğimi biliyor. Amacı kardeşini bulmak değil, benim üzerimden popülerlik kazanmak."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Devletin işlerini TV programcıları üslenmiş. Müge Anlı kayıpları buluyor, Esra Erol yuva kurduruyor, Didem Arslan Yılmaz kayıpları buldurup faili meçhul olayları çözüyor.

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