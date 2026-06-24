Haberler

Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor

Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere ile Gana'nın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından, karşılaşma öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını söyleyen Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. İngiliz yıldızın etkisiz performansı ve kaçırdığı fırsatlar maç sonrası dikkat çekti.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.
  • Maç öncesinde Ganalı bir şaman, Harry Kane'e büyü yaparak iyi oynamasını engelleyeceğini iddia etti.
  • Harry Kane maçta etkisiz kaldı, ilk şutunu uzatma dakikalarında attı ve 6.4 reyting aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahadaki futbolun yanı sıra maç öncesinde yapılan dikkat çekici açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta oynanan Panama-Gana karşılaşmasında ekranlara yansıyan bir Ganalı şaman, İngiltere maçı öncesinde Harry Kane hakkında iddialı ifadeler kullanmıştı. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak" açıklamasında bulunmuştu.

HARRY KANE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu, rakip kaleye ilk şutunu maçın uzatma dakikalarında gönderdi. İkinci yarıda da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Kane, mücadeleyi 6.4 reytingle tamamladı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hırvatistan ile Panama karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Müge'nin Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı