Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor
İngiltere ile Gana'nın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından, karşılaşma öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını söyleyen Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. İngiliz yıldızın etkisiz performansı ve kaçırdığı fırsatlar maç sonrası dikkat çekti.
- 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.
- Maç öncesinde Ganalı bir şaman, Harry Kane'e büyü yaparak iyi oynamasını engelleyeceğini iddia etti.
- Harry Kane maçta etkisiz kaldı, ilk şutunu uzatma dakikalarında attı ve 6.4 reyting aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahadaki futbolun yanı sıra maç öncesinde yapılan dikkat çekici açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta oynanan Panama-Gana karşılaşmasında ekranlara yansıyan bir Ganalı şaman, İngiltere maçı öncesinde Harry Kane hakkında iddialı ifadeler kullanmıştı. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak" açıklamasında bulunmuştu.
HARRY KANE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu, rakip kaleye ilk şutunu maçın uzatma dakikalarında gönderdi. İkinci yarıda da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Kane, mücadeleyi 6.4 reytingle tamamladı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hırvatistan ile Panama karşı karşıya gelecek.