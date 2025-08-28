TRT'de 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' Belgeseli Yayına Giriyor

TRT World'ün hazırladığı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeseli TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki savaş ile birlikte kendi alanlarını bırakıp savaş fotoğrafçılığına yönelen iki fotoğraf sanatçısının hikayesini anlatan belgesel, yarın 12.00'de TRT World ve TRT Kürdi, 15.00'te TRT Avaz, 18.30'da TRT 2, 20.00'de TRT Türk ve 21.00'de TRT Arabi'de gösterilecek.

Gazze topraklarında yaşanan mücadeleyi ele alan belgesel, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın yanı sıra gazetecileri de bilinçli olarak hedef almayı sürdürmesine dikkati çekiyor.

Belgesel, savaş gazeteciliğine farklı bir açıdan bakarak, savaştan önce manzara ve yemek fotoğrafları ile ödüller kazanmış Mahmoud Abu Hamda ile Gazze'deki ilk yeni doğan bebek fotoğrafları çeken stüdyoyu kuran genç fotoğrafçı Yaiha Barzaq'ın hikayesini merkeze alıyor.

Çekimleri geçen yıl başlayan belgesel, iki fotoğrafçının savaş öncesi çektikleri fotoğraflarla savaş esnasında çektikleri fotoğrafları karşılaştırarak soykırıma dönüşen savaşın yüzünü ve Gazze'deki insan hikayelerini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Belgesel ayrıca, TRT'nin uluslararası dijital platformlarında da çevrim içi olarak izlenebilecek.