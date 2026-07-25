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TRT Çocuk'un "Elif ve Arkadaşları" müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu

TRT Çocuk'un 'Elif ve Arkadaşları' müzikali Bulgaristan'da çocuklarla buluştu
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TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Elif ve Arkadaşları” müzikali, Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Elif ve Arkadaşları" müzikali, Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında çocuklarla buluştu.

Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Dünya Mestanlılılar Buluşması kapsamında düzenlenen programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ile çok sayıda davetli katıldı.

Mestanlı'nın Yeni Hayat Kültür Evi'nde sahnelenen "Elif ve Arkadaşları" müzikali, salondaki çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, burada yaptığı konuşmada, Dünya Mestanlılılar Buluşması'nın dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Mestanlılıları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu hafta Mestanlı'da bayram var. Bu akşam sahne çocuklarımızın." dedi.

YTB Başkanı Turus da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşların ve soydaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Turus, Bulgaristan'daki Türk soylu vatandaşların kültürünün, dilinin ve tarihi kimliğinin korunması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Dilini unutan, kültürünü yitiren, geçmişiyle bağını koparan bir toplumun geleceğe emin adımlarla yürümesi imkansızdır." diye konuştu.

Türk kültürünün korunmasının farklı kültürlere kapalı olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Turus, "Köklerini bilen, ninnilerini kendi güzel Türkçemizle dinleyen, türkülerini kendi lisanıyla coşkuyla söyleyen gençlerimizin özgüvenleri çok daha yüksek olur." ifadesini kullandı.

Abdulhadi Turus, kendi kimliğiyle barışık ve özgüvenli yetişen gençlerin hem kişisel hayatlarında başarılı olacağını hem de Bulgaristan'ın geleceğine katkı sağlayacağını aktararak, "İki toplum arasında barışın, refahın teminatı da işte bu özgüveni yüksek, kültürüne sımsıkı bağlı olan yeni nesillerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com
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