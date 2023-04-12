TRT Çalışanları ve Emeklilerinden Ek Gösterge Protestosu: "Trt Yönetimi Camdan Bakma, Sorunu Çöz"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), vaat edilen 3600 ek göstergenin TRT çalışanlarına uygulanmaması ve emeklilerin aylıklarında yapılan kesintiler ile riskli diye boşaltılan binalarının bugüne kadar yenilenmemesini protesto etti. Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, "Talebimiz net! TRT yönetimi camdan bakmayı bırak! TRT emekçisinin de emeklisinin de gösterge sorununu çöz, kadrolu emekçilerin yaptıkları işlerin asli kadrolarını almaları için çalışma yap, kurumun niteliğine uymayan sözlü sınavlara son ver ve her şeyden önemlisi ülkenin hafızası olan TRT’nin binalarını tekrar eski günlerine kavuştur dedi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), vaat edilen 3600 ek göstergenin TRT çalışanlarına uygulanmaması ve emeklilerin aylıklarında yapılan kesintiler ile riskli diye boşaltılan binalarının bugüne kadar yenilenmemesini protesto etti. Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, "Talebimiz net! TRT yönetimi camdan bakmayı bırak! TRT emekçisinin de emeklisinin de gösterge sorununu çöz, kadrolu emekçilerin yaptıkları işlerin asli kadrolarını almaları için çalışma yap, kurumun niteliğine uymayan sözlü sınavlara son ver ve her şeyden önemlisi ülkenin hafızası olan TRT'nin binalarını tekrar eski günlerine kavuştur dedi.

Haber-Sen üyeleri, TRT çalışanlarına seçim dönemlerinde vaat edilen 3600 ek göstergenin uygulanmaması ve TRT emeklilerinin maaşlarında yapılan kesintiler ile riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılan TRT binalarının bugüne kadar yenilenmemesi ya da güçlendirilmemesini protesto etmek için Harbiye'de bulunan Radyo Binası önünde buluştu. TRT çalışanlarının yanı sıra kurumdan emekli olanların da katıldığı eylemde Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan konuştu.

"TRT KAPSAM DIŞI BIRAKILDI"

Balcan, "2015 yılından beri, iktidar tarafından her seçim döneminde emekçinin önüne bir vaat olarak sürülen 3600 ek gösterge, nihayet bazı meslek gruplarına uygulandı. Diğer emekçilere ise 600 puanlık bir iyileştirme lütuf olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2022 tarihinde kabine toplantısından sonra yaptığı sürpriz açıklamada 'Tüm Kamu Personeline' artı 600 ek gösterge verileceğini kararlaştırdıklarını duyurdu. Yasa 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulamasına karar verildi. Asıl sürpriz bizler için bu aşamada yaşandı. TRT özel kanuna tabi kurum olduğu için bu kapsam dışında bırakıldı" dedi.

"EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE 30 BİN LARAYA VARAN KAYIP OLUŞTU"

Asıl kandırmacanın, "Artı 600 ek gösterge tüm memurlara verilecek" denilmesi olduğunu ifade eden Balcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan verilirken, diğer taraftan katsayıları değiştirerek, bir cebimizden girip diğer cebimizden çıkmasını sağladılar. 7417 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile emeklilik keseneği oranları değiştirildi. Bunun sonucunda bazı ek gösterge grupları bir alt dilime düştü ve hak kaybı ortaya çıktı. SGK bir genelge ile önce artı 600 ek göstergeyi TRT emeklilerine uyguladı, sonra da 'Pardon yanlış yaptık' diyerek ödediklerini geri kesti. Bununla da kalmadı, değişen tazminat oranlarını düşük kalan maaşlara uygulayarak mağduriyeti arttırdı. Maaşlarda 900 ila bin 800 lira kesinti oluştu. Emeklilik ikramiyesinde ise 30 bin liraya varan kayıp söz konusu! Hem emekliliği planlayan emekçileri hem de kurum emeklilerini mağdur ettiler."

"NEREDEYSE 2 BİN EMEKÇİ YALNIZ BIRAKILDI"

TRT emekçilerinin yalnız bırakıldığını belirten Balcan, "Artık emeklilikleri gelen, kurumda 20-30 yıldır görev yapan ama TRT'nin asli kadrolarında olamayan neredeyse 2 bin emekçi yalnız bırakıldı. Kısacası TRT'nin kadrolu emekçileri 2200 ek gösterge ile bordro mahkumu yapılırken, yöneticiler sorunu çözmek yerine camdan bakmaya devam ediyorlar" dedi.

Vergisini kat be kat bu kurum için de ödeyen vatandaşlara 2,5 yıl ömnce de buradan seslendiklerini hatırlatan Balcı, Mesut şunları dile getirdi:

"Depreme dayanıksız diye bizi buradan çıkartıyorlar dedik. O zamanın yöneticileri açıklamalar yaptı, 'Güçlendirilme yapılıp döneceksiniz" dediler. Yönetimler gitti yerine yenileri geldi. Ama yine değişen bir şey olmadı. Harbiye Radyoevi ve TRT Ulus Binası'nda hala güçlendirme yapılmadı. ve hala TV8'in bulunduğu Ayazağa yerleşkesine kira ödeniyor. Talebimiz net! TRT yönetimi camdan bakmayı bırak! TRT emekçisinin de emeklisinin de artı 600 ek gösterge sorununu çöz, kadrolu emekçilerin yaptıkları işlerin asli kadrolarını almaları için çalışma yap, kurumun niteliğine uymayan sözlü sınavlara son ver ve her şeyden önemlisi ülkenin hafızası olan TRT'nin binalarını tekrar eski günlerine kavuştur."