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Trenin geldiğini fark etmeyen adamın dikkatsizliği pahalıya patladı

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Meksika'da hemzemin geçitten bisikletiyle geçen adama tren çarptı. Metrelerce savrulan adam ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Meksika'da hemzemin geçitten bisikletiyle geçen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

METRELERCE SAVRULDU

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde yer alan Papalotla şehrinde bisikletiyle hemzemin geçitten geçen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu

KAZA ANLARI KAMERADA

Tlaxcala Eyaleti Kamu Güvenlik Sistemi Yürütme Komisyonu (CESESP), sosyal medya hesabından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak, adamın sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi. Görgü tanıkları, adamın trenin geldiğini fark ettiği halde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

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