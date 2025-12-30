Haberler

İzmir'de tren istasyonunda kalbi duran yolcuya yapılan müdahale güvenlik kamerasında

İzmir'in Çiğli ilçesinde tren beklerken kalbi duran 73 yaşındaki Hamit Öğretim, bir sağlık çalışanı tarafından yapılan hızlı müdahale ile hayata döndürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, peronda tren beklerken kalbi duran yolcu, sağlık çalışanının yaptığı ilk müdahaleyle hayata döndürüldü.

İZBAN Çiğli İstasyonu'nda tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Aynı peronda yolcu olarak bulunan ve sağlık çalışanı olduğu belirtilen kadın, Öğretim'in kalbinin durduğunu fark etti.

Sağlık çalışanı, Öğretim'e kalp masajı yaptı, müdahalede istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör de kullanıldı.

İlk müdahalenin ardından nabzı yeniden alınan Öğretim, sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
