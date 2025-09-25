Tralleis Antik Kenti'nde III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti'nde "III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali" kapsamında İsveçli topluluk "YoJuliet", konser verdi.

Beş şehirde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin Aydın ayağı kapsamında, Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda film gösterimi gerçekleştirildi.

Tralleis Antik Kenti'nde devam eden festivalde, İsveçli topluluk YoJuliet konser verdi. Grup sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ardından arkeolog-yazar Özlem Ertan, "Hitit Masalları" adlı sunum yaptı.

Ayrıca festivalde, "İnsanlığın Ortak Hikayesi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Festivalin kurucusu ve direktörü Gülşah Elikbank, gazetecilere, festivalin 3 gündür devam ettiğini anımsattı.

Antik kentlerle günümüz arasında bir bağ kurmayı amaçladıklarını bildiren Elikbank, bunu yaparken filmlerin ve beyaz perdenin gücünü arkalarına alarak, sanatın tüm disiplinlerini işin içine katmak istediklerini bildirdi.

Öte yandan, Tralleis Antik Kenti'nde ilk kez bir kültür etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.

Festival kapsamında yarın Manisa'da etkinlik düzenlenecek.