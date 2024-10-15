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Trakya Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katılımıyla yeni üyeleriyle buluştu. Etkinlikte, öğrenci kulüplerinin önemi vurgulandı ve topluluk tanıtım etkinliklerinin 17 Ekim'e kadar süreceği duyuruldu.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci toplulukları yeni üyeleriyle buluştu.

Vali Yunus Sezer, Balkan Yerleşkesindeki rektörlük bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci kulüplerinin heyecanın üniversiteye yansıdığını söyledi.

Öğrenci topluluklarının projeler geliştirip program yapmalarının çok önemli olduğunu belirten Sezer, "130 öğrenci kulübümüz var. Bütün öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da öğrencilerin fikir ve önerilerine çok önem verdiklerini dile getirdi.

Çocuk meclisini kurmak için bir adım attıklarını anlatan Akın, en kısa zamanda da üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç meclisini kurmayı planladıklarını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise üniversitelerin sadece derslikten ibaret olmadığını söyledi.

Üniversitelerin dersliklerle beraber sosyal aktivasyonlarının da olduğunu anlatan Hatipler, "Sevgili gençler geleceğimiz sizlersiniz sizin ve dünyamızın sorunlarına çözüm üretecek sizlersiniz. Bu üniversitede öğrendikleriniz ve topluluklarda kazandığınız değerlerle bu aziz millete hizmet edeceksiniz." dedi.

Konuşmaların ardından Sezer, Akın, Hatipler, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve beraberindekiler stantları gezdi.

Vali Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantları da ziyaret ederek, ekiplere kolaylıklar diledi.

Sezer, Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen elektrikli aracı inceledi. Aracın direksiyonuna geçen Sezer, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topluluk tanıtım etkinlikleri 17 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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