Trakya Üniversitesi ve Samsung Elektronik Türkiye'den İşbirliği Anlaşması

Trakya Üniversitesi ve Samsung Elektronik Türkiye arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Samsung Elektronik Türkiye CEO'su Park Sungkeun işbirliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında akıllı telefon üretim süreçlerindeki olası hataların tespit edilmesi ve kaliteyi artıracak projelerin yapılması amaçlanıyor.

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında yürütülen proje, mobil cihazlarla çalışabilen derin öğrenme tabanlı bir görsel hata tespit sistemi geliştirmeyi hedefliyor.