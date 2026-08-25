Haberler

Trakya Üniversitesi Priştine'de

Trakya Üniversitesi Priştine'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi, Kardeşlik Köprüleri Projesi kapsamında Priştine Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Hatipler, iki üniversite arasında eğitim ve sağlık alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi, Balkan coğrafyasındaki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

"Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında Kosova'da bir dizi temasta bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Priştine Üniversitesini ziyaret etti.

Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arben Hajrullahu ile gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Akademik bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ortak projeler ve hizmet içi eğitim programlarına yönelik imkanlar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, uluslararasılaşmanın Trakya Üniversitesinin stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Balkan vizyonu doğrultusunda bölgedeki yükseköğretim kurumlarıyla kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hatipler, Priştine Üniversitesi ile akademik bağların daha ileri bir seviyeye taşınmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arben Hajrullahu ise Trakya Üniversitesinin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarındaki bilgi, birikim ve deneyiminden yararlanmayı önemsediklerini belirterek, iki üniversite arasındaki akademik bağların güçlendirilmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Trakya Üniversitesi heyetinde Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Prof. Dr. Cenk Mısırlı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü

Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür

ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür: Zincirler çözüldü
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, Diego Carlos için yolun sonu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti