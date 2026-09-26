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Trakya Üniversitesi UI GreenMetric 2026'da 8 basamak yükselerek dünyada 176'ncı oldu

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Trakya Üniversitesi UI GreenMetric 2026'da 8 basamak yükselerek dünyada 176'ncı oldu
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Trakya Üniversitesi, UI GreenMetric 2026 sıralamasında 2 bin 16 üniversite arasında 8 bin 360 puanla dünyada 8 basamak yükselerek 176'ncı oldu. Üniversite, Türkiye'den sıralamaya giren 152 üniversite arasında 20'nci olurken puanını 8 bin 235'ten 8 bin 360'a çıkardı.

Trakya Üniversitesi, yeşil kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirildiği "UI GreenMetric 2026" sıralamasında 2 bin 16 üniversite arasında 176'ncı sırada yer aldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre üniversite, sıralamada 8 bin 360 puanla dünya genelinde 176'ncı, Türkiye'den sıralamaya giren 152 üniversite arasında ise 20'nci oldu.

Trakya Üniversitesi, 2025'te 184'üncü sırada yer aldığı dünya sıralamasında 8 basamak yükselirken Türkiye sıralamasında da 21'incilikten 20'nciliğe çıktı. Üniversitenin puanı da 8 bin 235'ten 8 bin 360'a yükseldi.

2023'te 1183 üniversite arasında 255'inci sırada bulunan Trakya Üniversitesi, 2024'te başvuru yapmadığı için sıralamada yer almamış, 2025'te ise 1745 üniversite arasında 184'üncü olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, elde edilen sonucun üniversitenin yeşil kampüs uygulamaları ve çevre dostu çalışmalarının göstergesi olduğunu belirtti.

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına önem verdiklerini ifade eden Hatipler, yeşil kampüs anlayışını tüm alanlara yaymayı hedeflediklerini, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs için çevre odaklı çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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