Trakya Üniversitesi öğrencisine uluslararası piyano yarışmasında birincilik
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Alya Karen Alan, Bulgaristan'da düzenlenen 29. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması’nda piyano dalında birincilik ödülü kazandı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Alya Karen Alan, Bulgaristan'da düzenlenen 29. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması'nda piyano dalında birincilik ödülü kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Alan, Dobriç kentinde düzenlenen "Hopes, Talents, Masters" adlı yarışmaya katıldı.
Alan, 11-13 yaş "Soloists Instrumentalists – First B Group" piyano kategorisindeki performansıyla "First Prize" (Birincilik Ödülü) almaya hak kazandı.
Geçen yıl aynı yarışmada üçüncülük elde eden Alan, bu yıl performansını geliştirerek birinciliğe ulaştı.
Birincilik ödülünün ardından laureatlar konserine de seçilen Alan, konserde Türk besteci İlhan Baran'ın "Horon" adlı eserini seslendirdi.
Alan, piyano eğitimini TÜ Devlet Konservatuvarında Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar ile sürdürüyor.