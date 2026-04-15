Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesislerinde robot garson hizmete başladı

Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesislerinde robot garson hizmete başladı
Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri, yapay zeka destekli robot garson hizmeti sunmaya başladı. Mutfaktan siparişleri masalara götüren robot, hizmet süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırıyor. Öğrenciler ve misafirler, robotun sunduğu hizmete büyük ilgi gösteriyor.

Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesislerinde yapay zeka destekli robot garson hizmet vermeye başladı.

Kademeli tepsileri sayesinde mutfaktan aldığı siparişleri masalara götürerek müşterilere sunan robot, boşların geri götürülmesine de yardımcı oluyor.

Müşterilerin sipariş vermesine de yardımcı olan robot, özel günlerdeki kutlamalara da sesli olarak ortak oluyor.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, gazetecilere, üniversite olarak teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda güzel bir adım attıklarını söyledi.

Meriç Sosyal Tesislerindeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, yapay zeka destekli robotu kullanmaya başladıklarını belirten Taşkın, "Türkiye'de üretilen robot, bulunduğu ortamı haritalayabilen, kendi kendine hareket edebilen ve görevlerini pratik şekilde yerine getirebilen bir teknolojiye sahip. Bu da hem hizmet süreçlerini hızlandırıyor hem de verimliliği artırıyor." dedi.

Taşkın, bir haftadır hizmet veren robotun özellikle çocukların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Dijital dönüşüm çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak yapay zeka destekli uygulamaları farklı alanlarda da geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Taşkın, amaçlarının üniversiteyi yenilikçi, dinamik ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Taşkın, tesisin yazlık bölümünün açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Müşteriler memnun

Müşterilerden Mustafa Maraşlıoğlu, ilk kez bir robottan hizmet aldığını belirtti.

Robotun işleri pratik hale getirdiğini ifade eden Maraşlıoğlu, "Artık servisi robotlar yapıyor. Belki ilerleyen dönemde yemeği bile onlar yapabilir." dedi.

Hamide Çetiner de siparişin robotla teslim edilmesine şaşırdığını belirterek, "Bu şekilde gelmesi güzeldi. Robotların daha da ilerleyeceğine inanıyorum. Türkiye için daha iyilerini bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi bomba