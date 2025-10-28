Haberler

Trakya Üniversitesi'nde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu Açıldı
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde açılışı yapılan STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu ile eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencilerin eğitim imkanlarını en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesinde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, laboratuvar ve okuma salonunun açılışı için fakültede tören gerçekleştirildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eğitimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Üniversiteye yeni alanları kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Prof. Dr. Hatipler, "Öğrencilerimizin eğitim kalitesini, hocalarımızın çalışma imkanlarını mümkün olduğunca en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. Bu laboratuvarın da eğitim kalitemizi daha da artırma konusunda bir vesile olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda Eğitim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı düzenlendi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Türkel ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
