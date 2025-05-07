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Trakya Üniversitesi'nde Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı Semineri

Trakya Üniversitesi'nde Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı Semineri
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Bilişim Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı' konulu seminerde uzmanlar sosyal medya kullanımının etkileri ve psikolojik dayanıklılık üzerine sunum yaptı.

Trakya Üniversitesinde, Bilişim Haftası etkinlikleri kapsamında "Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen seminer, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Şevki Kızılkaya ve Uzman Psikolog Çiğdem Kazanç Gere sunum yaptı.

Uzman Psikolog Kazanç Gere, "Sosyal Medya Nedir?" başlıklı sunumunda, sosyal medya kullanım istatistikleri, platformların olumlu ve olumsuz yönleri, tüketim ve üretkenlik odaklı kullanım biçimleri ile sosyal medya bağımlılığının bireysel ve toplumsal risklerine ilişkin bilgi verdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Kızılkaya ise "Psikolojik Dayanıklılık" başlıklı konuşmasında, dayanıklılık kavramının insan psikolojisindeki yeri, stresle başa çıkma yolları ve ruhsal sağlamlık üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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