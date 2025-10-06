Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Gazze İçin Umut Yürüyüşü Düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Gazze İçin Umut Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde öğrenciler, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek vermek amacıyla 'Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü' düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için İsrail aleyhine sloganlar attı ve mazlumların yanında duracaklarını vurguladılar.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü" düzenlendi.

Balkan Yerleşkesi'ndeki Bolcaana Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, "Gazze İçin Kampüsler Ayağa" pankartı açtı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan atarak Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan TÜ öğrencisi Yusuf Emir Ceyhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce insanın öldüğünü söyledi.

İsrail'in büyük bir vahşet uyguladığını belirten Ceyhan, "Yaşananlar, sadece bir bölgenin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Bu zulüm karşısında tarafsız kalmak, seyirci kalmak, tarihin affetmeyeceği bir suça ortak olmaktır." dedi.

Ceyhan, öğrenciler olarak yaşananlara sessiz kalmayacaklarını, mazlumun yanında zalimin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'ye olan desteğin gün geçtikçe arttığını aktaran Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sözümüz, yazımız ve eylemimizle tarafımızı ve zulüm gören mazlumların bağırışlarını haykıracağız, sözlerimizi bir çığlığa dönüştüreceğiz. Bu mücadelede bizlere umut veren en önemli gelişmelerden biri Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosudur. Sumud gemisi yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değil, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür.

Gemide yer alan aktivistler, gazeteciler, doktorlar ve gönüllüler, dünyanın sessiz kalmadığını cesurca haykırdılar. Filodaki Müslüman ve gayrımüslim aktivistlerin hepsi gerekli bir sebep olmadan tutuklandılar. Sanmayın ki Sumud düştü. Bu gösterilen çaba yeni direnişlerin sancılarıdır. Bilinsin ki bu çabalar yalnızca Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdan mücadelesidir."

Yürüyüşe, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.