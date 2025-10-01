Trakya Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Törenleri Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nun akademik yılı açılış töreni yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Ersan Kocaman Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Trakya Üniversitesi'nin öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda hayat boyu taşıyacakları değerler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencilere başarılar dileyen Hatipler, "Trakya Üniversitesi öğrencisi olmaktan onur duymanız, bu kimliği hayatınız boyunca gururla taşımanız en büyük dileğimizdir. Hedefimiz sizlerin yalnızca mesleğinizde uzman bireyler olmanız değil, aynı zamanda değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, evrensel bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmenizdir." dedi.

Törende, Uzunköprü Kaymakam Muammer Köken, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü ile Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay da bir konuşma yaptı.

Keşan

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulunda akademik yıl düzenlenen törenle açıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, bilimin toplum için yol gösterici rolüne vurgu yaptı.

Üniversitelerin bilim üreten birimler olduğunu anlatan Hatipler, bilimi üretmek kadar onu toplumla paylaşmanın da önemli olduğunu belirtti.

Kişisel hırsların ötesinde, paylaşımcı ve topluma dokunan bireyler olmanın önemini vurgulayan Hatipler, "Eskiden çağ değişimleri yüzyıllar sürerdi. Bugün ise çok daha kısa sürelerde yeni bir döneme giriyoruz. Bu süreçte yalnızca derslerinize değil, hayatın kendisine de hazırlanmanız gerekiyor." diyerek öğrencilere tavsiyesinde bulundu.

Törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın yanı sıra okul müdürleri Prof. Dr. İlknur Kumkale, Doç. Dr. Manar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.