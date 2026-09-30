Trakya Üniversitesi'nde 94 bölümlük Edirne Kitabı için toplantı yapıldı

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Trakya Üniversitesi ile Ihlamur Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğinde hazırlanan üç ciltlik "Edirne Kitabı" projesine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluşu kutlamaları kapsamında yayımlanarak tanıtılması planlanan eser, kentin edebiyat, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, bilim, spor, filoloji ve kültür tarihi alanlarındaki birikimini ele alıyor.

Hakemlik süreçleri tamamlanan 94 kitap bölümünden oluşan eserin, Edirne'yi farklı yönleriyle ele alarak kentin bilimsel ve kültürel birikiminin kapsamlı biçimde ortaya konulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Edirne Kitabı"nın kentin tarihi, kültürel ve bilimsel birikimini farklı disiplinlerin katkısıyla bir araya getiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Hatipler, eserin Edirne'nin sahip olduğu zenginliğin daha bütüncül biçimde ortaya konulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin baş editörü ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de toplantıda projenin hazırlık süreci ve içeriğine ilişkin sunum yaptı.

Gürgendereli, "Eserin Edirne'nin kültürel ve bilimsel mirasına katkı sunmasının yanı sıra şehir ile üniversite arasındaki birlikteliği güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da katıldı.

Kaynak: AA