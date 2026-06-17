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TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 345 öğrenci mezun oldu

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Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 345 öğrencinin kep attığı törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezuniyetin bir veda olmadığını vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 345 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyet sonrası da Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mezuniyetin bir veda olmadığını belirten Hatipler, "Mezuniyetler her ne kadar bir ayrılık havası koksa da bizim kültürümüzde bizim medeniyetimizde elveda yok, bizim kültürümüzde vefa vardır. Bugün mezun olacak öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında da hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar Trakya Üniversitesi mezunu ve mensubu olma özelliğini, onurunu her zaman taşıyacaklar." dedi.

Ailelere ve öğretim görevlilerine teşekkür eden Hatipler, tüm öğrencilere iş yaşamında başarı diledi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı da okulun köklü geçmişi ve güçlü akademik yapısıyla öğrencilere eğitimleri boyunca önemli deneyimler kazandırdığını dile getirdi.

Okulun sektörle iç içe eğitim yürüttüğünü anlatan Özkapı, "Okulumuz sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü üreten teknik personelleri yetiştirmektedir. Yüksekokulumuz 11 bölüm ve 18 programda yaklaşık 2 bin 500 öğrencisiyle güncel, teknolojik gelişmelere ve sektörün ihtiyaçlarına uyumlu, sürekli yenilenen bir program yapısına sahiptir." dedi.

Konuşmaların ardından yüksekokul birincileri Seyit Ahmet Selçuk ve Hilal Cemre Arslan ile okulu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Öte yandan törende "3+1 İş Yeri Uygulamalı Eğitim Modeli" kapsamında iş yeri eğitim sürecinde öğrencilere staj desteği sağlayan Edirne TRT Temsilcisi Yavuz Demir, Edirne Haber gazetesi yazı işleri müdürü Özlem Ceylan, Ahval gazetesi muhabiri Batuhan Sever ile diğer iş yeri temsilcilerine de teşekkür belgesi takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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