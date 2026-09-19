Haberler

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Edirne temalı İZ sergisi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Edirne temalı İZ sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 5. Projeler Şenliği kapsamında açılan İZ sergisinde, 60 öğrencinin Edirne'nin tarihsel ve kültürel dokusuna ilişkin çalışmaları yer alıyor. Üç disiplinler arası atölyede hazırlanan sergi iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Edirne'ye ilişkin gözlem ve deneyimlerini farklı üretim teknikleriyle yorumladığı "İZ" temalı sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Projeler Şenliği kapsamında açılan sergide, öğrencilerin Edirne'nin tarihsel ve kültürel dokusuna ilişkin çalışmalarına yer verildi.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık bölümlerinden 60 öğrencinin katılımıyla 3 disiplinler arası atölye gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Gençay Çubuk, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Akyıldız ve Öğr. Gör. Dr. Bilge Ataç Özsoy'un yürütücülüğündeki atölyelerde farklı bölüm ve sınıf düzeylerinden öğrenciler birlikte çalışma yaptı.

Edirne'nin tarihsel ve kültürel dokusunu yerinde inceleyen öğrenciler, kent gezilerindeki gözlemlerini maket, eskiz, suluboya, kolaj, fotoğraf, dijital üretim ve yapay zeka araçlarıyla hazırladıkları çalışmalara yansıttı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, öğrencilerin Edirne'yi tanımalarının ve kentle kurdukları ilişkiyi çalışmalarına yansıtmalarının önemine dikkati çekti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da kent gezileriyle özellikle yeni öğrencilerin Edirne'nin izlerini yerinde görmelerini ve kenti yakından tanımalarını amaçladıklarını belirtti.

Serginin iki hafta boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen: Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yok

Adı yanlışlıkla haberlere düştü! Yeliz Yeşilmen isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Adana'da sigortacı eş borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılar geride kalan eşini ve 2 çocuğunu tehdit ediyor

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi