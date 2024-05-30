Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Trakya Üniversitesi İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin açılışı programına katıldı.

Çoştu, Ahmet Karadeniz Yerleşkesi'ndeki İzzet Erbay Teknoloji Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda atılan önemli adımlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemlerinde önemli bir gelişimler kaydedildiğini söyledi.

Teknoloji alanındaki atılımlara örnek veren Çoştu, "Önemli kapasiteye ulaşmış durumdayız ve bunun çıktılarını hep beraber gururla görüyoruz. Yerli, milli otomobilimiz Togg projesi böyle bir kapasitenin ve yetkinliğin ürünü. Kaan, Gökbey, Hürkuş, Hürjet gibi hava araçlarımız uçaklarımız, helikopterlerimiz, Bayraktar İHA'lar böyle bir yetkinliğin ürünü. Dolayısıyla bundan sonra inşallah bu teknoloji ürünlerinin çıktılarını, etkilerini hep beraber daha fazla görüyor olacağız." dedi.

Çoştu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun başarılı teknolojik çalışmalar sonucunda gerçekleştiğine işaret etti.

Müzede teknolojik gelişimin seyrinin açıkça görülebildiğinin altını çizen Çoştu, "Burada milli teknoloji hamlesinin ürünlerine yer verdik ama inşallah bundan sonra daha fazlasını da geliştirerek, üreterek burada yer vermeye devam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Çoştu, müzenin mühendis adaylarına ilham vermesini temenni etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Edirne'nin teknoloji tarihi açısından önemli bir kent olduğunu anımsatan Tabakoğlu, "Fatih'in doğduğu, havan topunun, şahi toplarının icat edildiği yerdeyiz. İHA'larımız Keşan'dan uçuyor. Edirne'nin bu konuda önemli bir yeri var." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer, Çoştu ve Tabakoğlu müzeyi gezdi.

İzzet Erbay Teknoloji Müzesi hakkında

TRT'de 1961-1992 yılları arasında teknisyen olarak çalışan İzzet Erbay, 1993 yılında vefat etti.

Müzede, Erbay'ın kişisel koleksiyonundaki teknolojik eşyaların yanı sıra bağış yoluyla toplanan televizyon, radyo, telefon, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar yer alıyor.

Müze, Erbay'ın kızları İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay'ın Trakya Üniversitesi iş birliğinde yaptığı çalışmalarla hazırlandı.