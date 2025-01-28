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Trakya Üniversitesi ile Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve suç işlemenin önlenmesi amacıyla eğitim ve sosyal projeler üzerine odaklanıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yapılacak ortak projelerle, bu kişilerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol, eğitim, bağımlılıkla mücadele, sosyal faaliyetler ve ortak projeler gibi konulardaki çalışmaları içeriyor.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan, TÜ Genel Sekreteri İlyas İpek, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin ve psikolog Erdem Mulalar da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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