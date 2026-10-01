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Trakya Üniversitesi heyeti, Burgaz Free Üniversitesi'nde ortak projeleri görüştü

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Trakya Üniversitesi heyeti, Burgaz Free Üniversitesi'nde ortak projeleri görüştü
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Trakya Üniversitesi heyeti, Interreg Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı toplantısı için Burgaz'da bulunduğu sırada Burgaz Free Üniversitesi'ni ziyaret etti. Görüşmelerde uluslararası projeler, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi iş birliği ele alındı.

Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan'daki Burgaz Free Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Interreg Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2028-2034 dönemine ilişkin Programlama Çalışma Grubu toplantısına katılmak üzere Burgaz'da bulunan Trakya Üniversitesi Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu ile Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Yerlikaya, program kapsamında oluşturulan Görev Gücünde yer alan Burgaz Free Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Heyet, Burgaz Free Üniversitesi Rektörü Prof. Milen Baltov, Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hristo Pavlov, Yüksek Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. Hasan Azis ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Sorumlusu Gergana Kirova ile görüştü.

Görüşmelerde, iki üniversitenin çalışma alanları doğrultusunda uluslararası projeler, Avrupa Birliği destekli programlar, teknoloji transferi, üniversite-sanayi iş birliği ve araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi konuları ele alındı.

Üniversiteler arasındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak proje kapasitesinin artırılması ve akademik bilgi birikiminin yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemine aktarılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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