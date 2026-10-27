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Trakya Üniversitesi Hastanesi böbrek taşı ve erkek sağlığı polikliniklerini açtı

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek taşı ve erkek sağlığı için iki yeni poliklinik açıldı. Taş Hastalıkları Polikliniğinde tanı, tedavi ve takip yapılacak; hekimler hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde 10 yıl içinde yeniden taş oluşabildiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek taşı hastalarının tanı, tedavi ve takibi için Taş Hastalıkları Polikliniği, erkek üreme ve cinsel sağlığı alanında hizmet vermek üzere Androloji Polikliniği açıldı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, düzenlenen basın toplantısında hastanede yenileme ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Aktoz da yeni polikliniklerle vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Taş Hastalıkları Polikliniğinde hastaların tanı, tedavi ve ameliyat sonrası takiplerinin yapıldığını söyledi.

Böbrek taşlarının tekrarlayabildiğine dikkati çeken Çakıcı, tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde 10 yıl içinde yeniden taş oluşabildiğini belirtti. Çakıcı, taş oluşumunu önlemek için günlük en az 2 litre su tüketilmesini ve tuz tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökhan Çevik ise Androloji Polikliniğinde erkek üreme sağlığı, infertilite ve cinsel sağlık sorunlarına yönelik hizmet verildiğini kaydetti.

İnternet ve sosyal medyada erkek sağlığına ilişkin yanlış bilgilerin yaygın olduğuna işaret eden Çevik, vatandaşların uzman hekimlerden destek almasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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