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Trakya Üniversitesi, Çanakkale'de Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayında Yer Aldı

Trakya Üniversitesi, Çanakkale'de Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayında Yer Aldı
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Trakya Üniversitesi rektörlük heyeti, 17-18 Şubat tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı'nın hazırlık çalıştayına katıldı. Aynı zamanda üniversite, KKTC'deki uluslararası sempozyumda da temsil edildi.

Trakya Üniversitesi heyeti Çanakkale'de düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı'nın hazırlık çalıştayına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 17-18 Şubat'ta Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı hazırlık çalıştayında yer aldı.

TÜ, KKTC'deki sempozyumda temsil edildi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, Türk Birliği Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyumun açılışı KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in hitabıyla başladı.

Üniversitelerden temsilcilerin sunumlar yaptığı sempozyumda Doç. Dr. Sannav da "Kıbrıs'taki İngiliz İdaresi Dönemi (1878-1938) ve Anadolu'ya Türk Göçü" başlıklı bildiri sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sempozyumun ardından Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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