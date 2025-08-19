Trakya İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel