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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025'te 6 bin 255 kişi göç etti

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2025 yılında yurt dışından toplam 6 bin 255 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.

Tekirdağ'a 3 bin 540, Edirne'ye 1253, Kırklareli'ne ise 1462 kişi göç etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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