Trakya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: Edirne'de Sağanak Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Edirne'de etkili olan sağanak, su birikintilerine yol açtı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren Trakya için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Uyarının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 26 dereceye olduğu kentte sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
