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Trakya'da sağanak sürüyor, Edirne ve Kırklareli'de sıcaklık 14 dereceye düştü

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Trakya'da sağanak sürüyor, Edirne ve Kırklareli'de sıcaklık 14 dereceye düştü
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği Trakya'da sıcaklık Edirne ve Kırklareli'de 14, Tekirdağ'da 15 derece ölçülürken yağışın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunduğu Trakya'da, yer yer sağanak şiddetini artırıyor.

Kırklareli'nde dün başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Edirne ve Tekirdağ'da da etkisini hissettiriyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğü Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklık 14, Tekirdağ'da ise 15 derece ölçülüyor.

Trakya genelinde sağanağın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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