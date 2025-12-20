Haberler

Trakya'da damızlık küçükbaş hayvanlar bilimsel verilerle tespit edilecek

Trakya'da damızlık küçükbaş hayvanlar bilimsel verilerle tespit edilecek
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öncülüğünde Trakya'da küçükbaş hayvancılığın gelişimi için genetik açıdan yüksek kapasiteli damızlık hayvanların bilimsel verilere dayalı olarak seçilmesine yönelik 4 yıllık bir proje başlatıldı. Proje ile üreticilere damızlık seçiminde destek verilecek.

Trakya'da küçükbaş hayvancılıkta genetik kapasiteleri yüksek damızlıkların seçilmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik Önal'ın öncülüğünde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş hayvancılıkta damızlık adaylarının bilimsel verilere göre belirlenmesine ilişkin proje hazırlandı.

Yaklaşık 4 yıl sürecek çalışma kapsamında, genetik parametreler değerlendirilerek damızlıklar için verimlilik haritası oluşturulacak.

Genetik açıdan üstün hayvanlar damızlık olarak üreticiye sunulacak ve iyi damızlık yetiştiren üreticilere sertifika verilecek.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik Önal, AA muhabirine, Trakya'da yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirtti.

Trakya'da genetik kapasiteleri yüksek damızlık hayvanların daha hızlı ve isabetli seçilmesi için üretici birlikleriyle ortak çalışma yaptıklarını anlatan Önal, üreticilere damızlık seçiminde destek olmak istediklerini söyledi.

Üreticilerin klasik yöntemlerle damızlık hayvanlarını belirlediğini aktaran Önal, "Projenin ilk yılında klasik yöntemler ile kantitatif parametreler değerlendirilecek, ikinci yılında ise genomik veriler toplanacak. Ardından elde edilen veriler kullanılarak damızlık seçiminde kullanılacak özellikler belirlenecek." dedi.

Önal, çalışma sonunda üreticilerin bilimsel verilere dayanarak kendilerini ve sürülerini daha fazla geliştirebileceğini ve sürdürülebilir karlı bir üretim olanağına sahip olacağını kaydetti.

Proje kapsamında damızlık olabilecek iyi hayvanların doğduğu anda belirlenebileceğini ifade eden Önal, "Genomik tekniklerle hayvan daha doğar doğmaz kandaki parametrelere bakıp genetik olarak damızlık vasfı taşıyıp taşımadığını belirleyebileceğiz. Bu, genetik ilerlemeyi ciddi anlamda hızlandıracak. Üreticilerimizin sürdürülebilir ve katma değeri yüksek damızlık hayvanlara ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Proje, Trakya'nın kaliteli damızlık ihtiyacını karşılayacak"

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay ise uzun süredir bölgede kaliteli damızlık hayvan ihtiyacının olduğuna dikkati çekti.

Projeyle önemli bir adım atıldığını vurgulayan Akbay, "Sürülerimizin ıslahı ve verimliliğin artırılması için iyi genetiğe sahip hayvanların damızlık olarak seçilmesi gerekiyor. Dünya, hızlı ve bilimsel ıslah yöntemlerine yöneliyor. Biz de üniversitemizle işbirliği yaparak bu projeye dahil olduk. STK, üniversite işbirliği zaten olması gereken bir model. İnşallah 4 yılın sonunda meyveleri toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Akbay, projenin Trakya'da seçilen işletmelerden alınacak örneklerle süreceğini anlattı.

Tekirdağ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlker Yıldız ise projenin Trakya'da küçükbaş üreticilerine katkı sağlayacağını belirterek, üniversite öncülüğünde üreticilerin kaliteli damızlıklarla daha karlı üretim yapacaklarını vurguladı.

