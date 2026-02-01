Haberler

Trakya için 'kar yağışı' uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın kar yağışı uyarısında bulundu. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 10-20 cm kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kar yağışı uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri (Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Malkara) ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde (Kırklareli merkez, Kofcaz, Demirköy, Vize) kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği bildirildi. Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

