Trakya'da Doğurganlık Hızı En Yüksek İl Tekirdağ

??????? Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistikleri verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 937 bin 559 çocuk dünyaya geldi.

Verilere göre, Trakya'da en çok doğurganlık hızına sahip il binde 1,42 oranla Tekirdağ başta gelirken, binde 1,22 ile Edirne ve binde 1,21 Kırklareli takip etti.